Una serata di grande emozione

Tra le righe

“Tra le righe” è lo spettacolo che è in corso ora nel teatro comunale di Pontevico. In occasione del mese della salute mentale, del 40esimo anniversario dall’introduzione della Legge Basaglia (chiusura dei manicomi), e del 30esimo dalla nascita della Società cooperativa «Il Gabbiano», il gruppo musicale Tra le righe, che porta il nome del live, interno alla cooperativa stessa, coordinato dal musicista Davide Zubani, sta raccontando frammenti di storie vere.

Sul palco

In scena alcune persone che si sono, attraverso il supporto degli operatori dei servizi di salute mentale della Cooperativa, riappropriate delle proprie autonomie convivendo con la propria malattia ma allo stesso tempo trovando con essa un equilibrio grazie anche all’integrazione sociale.

Le persone coinvolte in Tra le righe, hanno saputo tradurre in un laboratorio riabilitativo, attraverso lo strumento musica, la propria espressione interiore, indagando su se stessi, sui propri stati e la elaborazione degli stessi con le parole in testi che si sono materializzati nei brani inediti presentati stasera.

“Punto. A capo”

Durante la serata, è stata presentata anche la nuova associazione “Punto. A capo”, forgiata sempre in casa Gabbiano, fatta di volontari e operatori dell’area, che racchiude nel nome una moltitudine di significati che saranno man mano svelati.

La nuova realtà ha la finalità di organizzare e proporre eventi per l’integrazione sociale la diffusione e la sensibilizzazione del tema della salute mentale che vede nel gruppo Tra le Righe il suo principale strumento.