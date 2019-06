Tegola pericolante: Vigili del fuoco di Chiari in azione in via Cavalli. La sirena è suonata poco prima delle 11 e i pompieri sono subito corsi sull’emergenza.

Vigili del fuoco in azione

La sirena chiama? I pomperi rispondono. I Vigili del fuoco volontari di Chiari sono in azione in via Cavalli a causa di un tetto pericolante. Sono stati allertati per mettere in sicurezza la zona e per scongiurare il pericolo di alcune tegole… volanti. Nulla di preccupante, ma prevenire è sempre meglio che curare e i pompieri sono sempre pronti a intervenire. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha bloccato l’accesso alla via. I Vigili del fuoco sono saliti sul tetto e, in mezz’ora circa, sono riusciti a mettere in sicurezza il tetto.

TORNA ALLA HOME