La Provincia di Brescia deve provvedere ad una prova di carico del ponte della Sp 668 Lenese per il sovrappasso della Sp 33: per questo la circolazione subirà dei disagi.

Alt alle auto

Stop alle auto, ancora. Ma questa volta i disagi per gli automobilisti che percorrono la Sp33 per raggiungere Manerbio e Offlaga saranno limitati a oggi, venerdì 17 gennaio. Per diversi mesi nel 2018 il sottopasso era stato chiuso per l’esecuzione di lavori di rafforzamento: una storia infinita che oggi continua, ma con un brevissimo capitolo .

Le limitazioni

Per eseguire la prova la circolazione veicolare e garantire la pubblica incolumità verrà sospesa, una limitazione che riguarderà a tutte le categorie di utenti in corrispondenza del sottopasso lungo la Bettolino-Dello-Manerbio e lungo la Lenese con deviazione del traffico veicolare in corrispondenza dell’intersezione tra le due arterie stradali.

Nello specifico si procedere a bloccare il traffico lungo la Strada Provinciale 33 “Bettolino-Dello-Manerbio” in entrambi i sensi di marcia, nel tratto che si estende dal km 16+340 al km 16+900, nel territorio comunale di Manerbio dalle ore 09.30e fino alle 2 del 18 gennaio, con deviazione del traffico lungo le percorrenze alternative. La circolazione lungo la Strada Provinciale 668 Lenese verrà chiusa nel tratto che si estende dal km 29+200 (intersezione con la SP BS 45/Bis) al km 31+200 (svincolo con la SP 33) nel territorio comunale di Manerbio, dalle ore 20.30 di stasera alle ore 2 di domani. Infine sempre lungo la Strada Provinciale 668 Lenese, in direzione Montichiari, la circolazione verrò sospesa nel tratto che si estende dal km 32+030 (rotatoria per Manerbio) al km 29+200 (intersezione con la SP BS 45/Bis) nel territorio comunale di Manerbio e Offlaga, dalle ore 20.30 di oggi e fino alle 2 di notte.

