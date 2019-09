Tentato furto all’Unicredit di Bassano Bresciano: i ladri hanno agito stanotte, ma sembra che siano scappati a mani vuote.

Unicredit nel mirino

Hanno agito nella notte e, attrezzi alla mano, hanno preso di mira la banca Unicredit in via Mazzini. I ladri hanno forzato e divelto la porta d’ingresso della struttura e sono entrati all’interno, pronti a mettere le mani sul denaro, ma sembra che il colpo non sia andato in porto. L’allarme è infatti scattato e i malviventi non sono riusciti ad arrivare oltre al bancone degli uffici, scappando nella notte. Allertati sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, seguiti in mattinata dagli impiegato del credito bancario. I militati hanno quindi avviato le indagini per rintracciare i colpevoli mettendo al vaglio le immagini di videosorveglianza.

