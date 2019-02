Il fatto è avvenuto nel centro di Chiari, in via Marengo.

Tentano una rapina ma vengono presi a bastonate

Due marocchini sono entrati nel bar e dopo aver consumato si sono rifiutati di pagare. Ma non solo. Hanno tentato di rapinare il titolare. Ma l’uomo, un cinese classe 1965, ha tirato fuori il bastone e ha colpito il più giovane dei due in testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Chiari e della stazione di Trenzano che hanno arrestato i due malviventi. Entrambi sono in carcere.

Ulteriori dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 8 febbraio.

