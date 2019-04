Tentano di forzare il bancomat ma falliscono il colpo

Tentano di forzare il bancomat a “Le Arcate” di Orzinuovi ma falliscono il colpo

E’ accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì al centro commerciale “Le Arcate”. Dei malfattori si sono introdotti nell’esercizio commerciale e hanno provato, muniti di flessibile, a forzare il bancomat per rubare tutto il denaro. Ma non sono riusciti a realizzare nulla di concreto poiché è subito scattato l’allarme, che li ha messi in fuga. Tempestivo l’intervento della pattuglia cittadina, che si è recata subito sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

