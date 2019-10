Il fatto è avvenuto nel pomeriggio: tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Locale.

Tenta la fuga a bordo di un veicolo rubato: fermato e denunciato

Il sistema di videosorveglianza di Palazzolo ha funzionato ancora e ha portato un altro ottimo risultato. Oggi gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Claudio Modina, hanno denunciato un uomo di nazionalità italiana residente nella bergamasca per ricettazione. Infatti, il veicolo (un Fiat Doblò) sul quale viaggiava era stato rubato il 26 settembre a Castelli Calepio, Comune bergamasco confinante con Palazzolo. L’uomo (sulla quarantina) è stato intercettato all’altezza della rotonda che porta a Palosco e alla vista dei vigili è scappato a tutta velocità. Dopo aver urtato anche un altro veicolo (nulla di grave per fortuna) è scappato a piedi, ma è stato fermato subito in via Piemonte. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è finito nei guai per ricettazione.

TORNA ALL’HOMEPAGE