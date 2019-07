Il caso riguarda il mercato del paese.

Tariffe aumentate: il mercato di Urago rischia di saltare

“Il problema è che la precedente Amministrazione comunale non ha mai comunicato ai commercianti di aver aumentato le tariffe per l’occupazione di suolo”, queste le parole del primo cittadino di Urago Gianluigi Brugali, che lunedì, dopo il mercato, ha incontrato i commercianti. “Non hanno reagito bene, ma posso capirli: le tariffe sono state di fatto triplicate”. La nuova Giunta si è già messa al lavoro per trovare una soluzione per risolvere la situazione.

Ulteriori dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 26 luglio.

TORNA ALL’HOMEPAGE