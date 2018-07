Una nottata tranquilla quella appena trascorsa; nessun incidente sulle strade ma tanto alcool.

Tre interventi per il troppo alcool

Ad aprire le emergenze delle intossicazioni etiliche è stato un giovane di 21 anni a Salò. Erano solo le 21.17. Sul posto un’automedica da Brescia che l’ha accompagnato all’Ospedale di Gavardo. Alle 23.30 un 18enne è stato soccorso dalla Cri di Palazzolo in viale Repubblica. Quello che era dato inizialmente per un codice rosso si è trasformato in verde prima dell’arrivo all’Ospedale di Iseo.

Altra intossicazione etilica dopo la mezzanotte a Palazzolo. Sono stati chiamati i volontari di Pontoglio ma non si sa altro circa chi fosse la persona coinvolta.

Le altre emergenze

A Montirone una ragazza di 22 anni è stata aggredita in via Borgosatollo. Era l’1.31. E’ stata soccorsa dall’ambulanza di Flero e poi accompagnata alla Poliambulanza in codice verde.

Malori lievi a Montisola per un 30enne e a Calcinato per un 55enne.