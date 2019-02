La tangenziale ovest a Manerbio di farà: nonostante il ricorso che aveva bloccato l’iter, dal Tar è arrivato il via libera.

Tangenziale a Manerbio

Nulla osta per la costruzione della tangenziale ovest. Il Tar, che a ottobre aveva accolto l’istanza di sospensiva e frenato le operazioni, in ultima battuta ha respinto il ricorso presentato dall’azienda agricola di Vittorio Sturla che chiedeva l’annullamento della delibera di adozione del progetto e di ogni altro atto conseguente. Per la realizzazione della bretella che collegherà la statale 45bis alla provinciale 668, sgravando le strade cittadine del traffico dei mezzi pesanti, non è più una questione di «se», ma di «quando»: una «grande soddisfazione e un risultato importante per Manerbio», ha sottolineato il vicesindaco e assessore all’urbanistica, Giandomenico Preti.

