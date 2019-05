Tamponamento a Verolanuova, una 31enne finisce al Pronto soccorso.

Tamponamento a Verolanuova intorno alle 14.30, quando due automobili stavano viaggiando da Cadignano in direzione Verolanuova. All’altezza della rotonda della Breda Libera c’è stato il tamponamento, con i soccorsi che sono arrivati in codice giallo. Fortunamente poi la situazione si è stabilizzata: una 31enne è stata trasportata dai volontari di Bassabresciana soccorso al Pronto soccorso di Manerbio in codice verde.

