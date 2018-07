Tampona motorino e scappa a Roncadelle. In fuga il pirata della strada che ha causato un incidente in via Gugliemo Ghislandi, poco prima del cavalcavia in direzione Roncadelle.

Tampona motorino e scappa

E’ successo intorno alle 18.40 in via Ghislandi a Roncadelle. Il pirata della strada è uscito si è immesso sulla strada senza rispettare una procedenza e causando lo sbandamento di uno scooter su cui viaggiavano un uomo di 40 anni e il figlio di 9. Il mezzo a due ruote è rovinato a terra, trascinando con se i suoi passeggeri. Il conducente dell’auto invece di fermarsi ha proseguito la sua corsa, fuggendo prima di essere fermato.

Immediati i soccorsi

La macchina dei soccorsi è partita immediatamente e sul posto si sono precipitati i volontari del soccorso di Roncadelle e la Croce Azzurra di Travagliato. L’emergenza, partita inizialmente in codice rosso, si è poi trasformata in codice giallo: i padre e il figlio di 9 anni sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Decisivo l’aiuto anche degli automobilisti che, al momento dell’incidente, sono scesi dalle vetture per prestare soccorso ai due feriti e gestire la circolazione in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Arrivata sul luogo dell’incidente, una pattuglia della Polizia Stradale di Brescia si è occupata dei compiere i rilievi del caso, raccogliendo le testimonianze utili per rintracciare il pirata della strada.