Sviene e cade nel fosso: è rimasto ferito un 72enne di Gambara: è successo poco fa.

Cade al suolo

Il fatto è successo verso le 15.30, in via per Ostiano, nelle vicinanze della cascina Pedrocca. Secondo le testimonianze dei presenti un 72enne è rimasto ferito in seguito ad una caduta: l’uomo, mentre stava parlando con alcuni cacciatori in mezzo alla compagna, è svenuto ed è caduto nel fosso che costeggia la strada. I cacciatori hanno subito allertato i soccorsi che si sono precipitati in codice rosso sul posto, seguiti da un’eliambulanza. Per fortuna il 72enne ha subito ripreso conoscenza, è non sembra versare in gravi condizioni. L’elisoccorso lo ha caricato e si è diretto all’ospedale.

