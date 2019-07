Nella roggia di Mairano scorre uno strano liquido bianco, il Comune indaga.

Sversamenti nella roggia, è giallo

Sversamenti sospetti? Un falso allarme?

Al momento non è dato saperlo poiché non si trova traccia del liquido, che è già fluito via insieme al corso d’acqua. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da alcuni passanti che durante una passeggiata hanno visto uno strano liquido bianco scorrere in un fosso di Mairano. Hanno girato un video e poi l’hanno postato sui social, facendo successivamente una segnalazione in Comune. Il sindaco Igor Zacchi si sta occupando della questione.

Leggi di più su ManerbioWeek, in edicola venerdì 12 luglio

TORNA ALLA HOME