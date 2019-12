“Suo figlio ha avuto un incidente”, ma l’84enne non ci casca. L’anziana di Chiari ha chiesto aiuto alla vicina e non è caduta nella trappola dei malviventi.

“Suo figlio ha avuto un incidente”

La volevano fregare, ma proprio con la solita truffa. Lei non c’è cascata. L’84enne di Chiari ha chiesto aiuto alla vicina. Poco dopo l’ora di pranzo ha ricevuto una telefonata da un’avvocato (una donna che si è finta tale) che le ha detto che suo figlio aveva avuto un incidente, ma fortunatamente non è caduta nella trappola e non ha dato soldi ai truffatori. Ne hanno tentate diverse di truffe a Chiari, ma anche a Rudiano.

L’articolo completo è sul ChiariWeek in edicola.

TORNA ALLA HOME