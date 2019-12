Stroncato da un malore alla Vigilia di Natale. E’ successo a Orzinuovi, la vittima è un uomo di Coniolo 71 anni che si è sentito male in via Goffredo Mameli, mentre si trovava al bar.

Una tragedia senza un perché e proprio alla Vigilia di Natale. Un uomo di 76 anni è morto in via Goffredo Mameli, a Orzinuovi. L’anziano si è sentito male intorno alle 9 e per lui non c’è stato nulla fare. E’ successo in un bar di Coniolo, proprio dove viveva ed era andato a bere un caffè al Kendall. Non è riuscito nemmeno a bere la bevanda. Si è accasciato al bar, davanti a tutti.Vani sono stati i soccorsi giunti sul posto.

