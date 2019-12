Strade pericolose, fioccano gli incidenti: numerosi i casi verificatisi nelle notte

Strade pericolose

Alle 21.56, lungo la tangenziale che porta a Concesio a Brescia, un 19enne e un 40enne si sono scontrati con le loro auto, senza riportare gravi ferite. E’ stato poi il caso di un 23enne, portato in ospedale in codice verse dopo essersi ribaltato con l’auto in via Isorella, a Visano, poco dopo la mezzanotte. Diversi ancora i sinistri che hanno spezzato il silenzio della nottata: all’una e 20 un uomo di 51 anni è finito fuori strada in viale Europa a Montichiari, alle 2.50 è stato il turno di un 24enne di Brescia, schiantatosi contro un ostacolo in via Manzoni. Preoccupante l’incidente delle 6.03 a Isorella, dove un ragazzi di 18 anni e una 20enne sono finiti in ospedale dopo essere caduti dalla moto cui viaggiavano in via Corvione, mentre alle 9.29 ad essere turbata è stata la quiete di via Garibad, a Villa Carcina, per un 21enne finito contro un ostacolo. Nessuno per fortuna è grave.

Le aggressioni

Attimi di apprensione a Mairano, dove verso le 3 un 45enne è stato aggredito in piazza Borghetti. Sul posto i Carabinieri e i soccorsi, che hanno portato l’uomo all’ospedale di Manerbio. Una seconda aggressione è avvenuta invece a Roè Volciano, alle 5, a danno di un 27enne in via Domenico Signori.

