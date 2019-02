Strada chiusa a Trenzano, in fiamme un camino in centro storico.

Strada chiusa a Trenzano, in fiamme un camino in via Sauro

Un cortocircuito ha mandato in fiamme parte di un comignolo e un tetto in via Nasario Sauro a Trenzano. Al civico 13, nei pressi del box per gli autobus di una nota ditta locale è in corso un principio di incendio.

Le fiamme sono state avvistate da alcuni passanti

Alcuni passanti passando per la via del centro hanno notato le lingue di fuoco e hanno citofonato al campanello della famiglia residente avvisando del pericolo.

I soccorsi

Sul posto le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stanno contenendo l’incendio. Al momento non risultano feriti.

La circolazione è interrotta sulla via che porta a Maclodio

La strada che porta dalla campagna sud verso Maclodio è momentaneamente chiusa.

