E’ stata bloccata( e sbloccata) in pochi minuti, la Sp24, dove l’ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato rimosso.

Strada bloccata per pochi minuti, bomba rimossa

La Sp24 in località Corvione, frazione di Gambara, è stata bloccata per pochi minuti con minimi disagi per il traffico. E l’ordigno ritrovato della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere rimosso. Ora si trova presso la cava di Fiesse, dove aspetteranno qualche giorno per farla brillare. Intanto poco fa un presidio di militari, Protezione civile, Polizia Locale, Amministrazione, tecnici della Provincia e soccorritori del 112, ha bloccato il traffico della carreggiata per permettere agli artificieri di prelevare l’ordigno. Un’operazione durata pochi minuti, svolta in tutta sicurezza.

In atto il sopralluogo

In atto in questo momento il sopralluogo al cantiere, per vedere se ci sono anche altri reperti di questo genere.