Sterpaglie in fiamme a Chiari: pompieri in azione in via Palazzolo. La sirena ha iniziato a suonare poco prima delle 17 e i pompieri si sono subito mobilitati.

Sterpaglie a fuoco

Niente di grave, ma loro ci sono sempre. La sirena ha iniziato a suonare poco prima delle 17 e i Vigili del fuoco volontari di Chiari hanno lasciato il centro dell’emergenza di via Campagnola per recarsi in via Palazzolo, sempre a Chiari. Ad aver preso fuoco sono alcune sterpaglie nei pressi della strada che unisce Chiari, Cologne, Erbusco e Palazzolo. Non ci sono feriti e i pompieri si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. Ha preso fuoco una porzione di campo e un canale senza acqua. Il fumo è molto fitto ed è stato fortemente alimentato dal vento.

La circolazione

Al momento la circolazione su via Palazzolo è interdetta. I Vigili del fuoco hanno chiuso la strada. Devono tornare indietro sia coloro che da Chiari vorrebbero andare verso Cologne e Palazzolo che viceversa. Alcune macchine sono rimaste in attesa in coda dietro ai mezzi di soccorso.

