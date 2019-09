Rogo di sterpaglie in via Papa Giovanni a Orzinuovi, la Polizia Locale intransigente: «Nessuno entri e scarichi più in quest’area».

Sterpaglie a fuoco a Orzinuovi

Una serata impegnativa, quella di sabato sera, per i Vigili del Fuoco della città, che hanno dovuto domare un incendio nato da alcune sterpaglie in via Papa Giovanni, un’area di proprietà privata dove, con ogni probabilità, qualcuno ha scaricato al suo interno i rami per poi bruciarli.

Le segnalazioni sono partite da alcuni residenti, che hanno fatto notare alle autorità una forte puzza di bruciato che ha avvolto tutta la zona, nonché una fitta colonna di fumo nero visibile anche a parecchi metri di distanza che si levava dal campo.

