Alle 20.30 a Montirone c’è l’incontro pubblico riguardo al ponte A21.

Incontro pubblico

“Ridateci il ponte sulla A21”. E’ questo il tiolo dell’incontro pubblico che si terrà questa sera alle 20.30 nel teatro Sicomoro di via Vittorio Veneto. In questa serata verrà fatto il punto della situazione e si deciderà su come agire. Diversi infatti sono i problemi e i disagi che si sono presentati alla cittadinanza dopo la tragedia del 2 gennaio: “Invitiamo tutti quelli che sono stufi di subire questi disagi a presentarsi – spiegano gli esponenti del Comitato dei Commercianti di Montirone – E’ questo il momento di far sentire la nostra voce”.

TORNA ALLA HOME PAGE