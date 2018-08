Qualche volta i casi di stalking hanno un epilogo positivo, per la vittima.

Stalking, un caso chiuso

Così è stato per una 31enne di Rovato, che nel mese di giugno aveva querelato l’ex convivente, un 38enne di Castrezzato, per atti persecutori. L’uomo, un operaio del posto, è stato tratto in arresto ieri, sabato 4 luglio.

Una convivenza finita male

I due avevano interrotto convivenza e relazione sentimentale a partire dal marzo di quest’anno. Relazione interrotta da lei, come comunicano i Carabinieri di Castrezzato, responsabili dell’arresto, e il 38enne non era riuscito a rassegnarsi.

Dopo la rottura sono iniziati i pedinamenti, da parte dell’uomo, le molestie telefoniche e telematiche, anche con minacce. Nei confronti dello stalker, nel mese di luglio, era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima.

Divieto di avvicinamento

Ma a nulla è servito il divieto.

Il 38enne è così incappato nel reato di atti eprsecutori, previsto dall’articolo 612 bis del Codice Penale.