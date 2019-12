Sta male sul lavoro, non ce l’ha fatta l’operaio 51enne di Chiari. È stato soccorso tempestivamente, ma le sue condizioni erano troppo gravi.

Aggiornamento delle 21: tragico epilogo

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasporto d’urgenza al Civile, le sue condizioni erano troppo gravi. Giovanni Facchi, operaio 51enne di Chiari al lavoro alla Gnutti per conto di una ditta esterna, non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa si sta diffondendo in città in queste ore, lasciando tutti attoniti per la sua improvvisa perdita.

Sta male sul lavoro

E’ successo verso le 16.40 in un impianto lavorativo in via San Bernardino. Stando alla prime informazioni l’uomo, un 51enne, si sarebbe sentito male mentre si trovava all’interno dell’edificio. I soccorsi sono stati chiamati subito e sul posto si sono precipitate due automediche e un’ambulanza da Rovato. Gli operatori hanno subito svolto i primi accertamenti, rendendosi conto della gravità delle condizioni del coinvolto. E’ stato quindi disposto il trasporto d’urgenza in ospedale.

TORNA ALLA HOME