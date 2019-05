Sta male all’anniversario della figlia, l’88enne non ce l’ha fatta. La donna aveva accusato un malore domenica e poi si è spenta in ospedale.

Sta male all’anniversario della figlia

Ha accusato un malore nel giorno della cerimonia del 40esimo anniversario di matrimonio della figlia e, poche ore dopo, si è spenta in ospedale. Non ce l’ha fatta Mina Corini che si è sentita male fuori dalla chiesa di Adro. Purtroppo nonostante il pronto intervento dei soccorritori, si è spenta in ospedale a Chiari. Originari di Leno, lei e il marito avevano avuto per anni una tabaccheria a Brescia, nella zona del Carmine, e da tempo vivevano a Palazzolo.

I funerali

Le esequie saranno celebrate oggi, martedì, nella parrocchia del Sacro Cuore di Palazzolo, alle 16.

TORNA ALLA HOME