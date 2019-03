Sporco nelle rogge a Pompiano. La segnalazione è partita da un cittadino: “E’ una vergogna”.

Non pesci, ma plastica. Non rane, ma sacchetti pieni di sporco. Non le rogge limpide di un tempo, ma discariche a cielo aperto frutto dell’inciviltà di chi della salute del territorio e dei suoi abitanti si cura veramente poco. Anzi per nulla. Questo è lo spettacolo che oggi si presenta a chi percorre la strada tra Pompiano e Cossirano, vicino alla santellina. A segnalare il nuovo episodio di spazzatura abbandonata un cittadino, che ha sottolineato come quando si parla di inquinamento, Brescia e provincia svettano ai livelli più alti di tutta l’Italia. Spazzatura e sacchi pieni di sostanze di ogni genere, dalle bottiglie di plastica ai medicinali: questo, Cattaneo, vede galleggiare fin troppo spesso in quelle rogge dove una volta “si poteva quasi bere l’acqua”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 8 marzo.

