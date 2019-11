Spaventoso frontale a Comezzano Cizzago: tre persone incastrate. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 18.30 circa in codice rosso.

E’ successo in via Rudiana, a Comezzano Cizzago, due auto si sono scontrate frontalmente ed è scattato il codice rosso. Alle 18.30 circa è arrivata la chiamata ai soccorsi e sul posto si sono precipitati i volontari di Pontoglio, Orzinuovi, Trenzano e Rovato con quattro ambulanza e due auto mediche. Allertati anche i Vigili del fuoco di Chiari e la Polstrada, che si sta occupando dei rilievi e cui spetterà ricostruire la dinamica del caso. Le due automobili si sono distrutte nell’impatto e tre persone sono rimaste incastrate nelle lamiere. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, nessuno sembrerebbe in fin di vita. A restare feriti sono stati un uomo di 37 anni, uno di 69, una donna di 63 anni e un’altra donna. Sono stati portati in ospedale per le cure e tutti gli accertamenti del caso in codice giallo. I veicoli invece sono stati recuperati dai Vigili del fuoco dopo che, a causa del violento impatto, sono finiti nei campi fuori strada.

