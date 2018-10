Sparatoria a Montirone in via Pedrona. E’ partito un colpo da una vecchia Audi nera verso delle persone che stavano camminando sul ciglio di via Pedrona. Al momento è stato trovato solo un bossolo.

Le testimonianze dei residenti

Il tenente dei carabinieri di Brescia ha raccolto le restimonianze dei residenti. “Abbiamo visto passare una vecchia Audi nera – hanno spiegato – Ha incrociato due persone a piedi”. Poi hanno sentito un colpo. C’è chi dice di avrne sentito un altro, ma al momento gli inquirenti (sono le 15) hanno trovato solo un bossolo di quello che, dopo un primo esame, sembra si tratti di un proiettile di un’arma a salve. Niente sangue sull’asfalto o sul ciglio della strada.

Sempre dalle testimonianze raccolte sembra siano stati dei nomadi, ma essendo scappati prima che arrivassero i soccorsi e le Forze dell’ordine, la naizonalità non è certa. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire effettivamente cosa sia avvenuto questa mattina a Montirone in via Pedrona.

La prima ricostruzione

Dalle prime indiscrezioni e dalle ricostruzioni degli inquirenti dell’Arma presenti sul posto, sembra che la sparatoria sia avvenuta fra alcune persone a bordo di un’auto e altre a piedi. La macchina stava procedendo in direzione di Ghedi, mentre gli altri erano a piedi si sono avvicinati al veicolo. Si sono sparati e i residenti li hanno visti scappare. I carabineri di Brescia hanno trovato solo un bossolo, ora ne stanno cercando altri per capire effettivamente quante volte abbiano sparato.

Aggiornamento delle 14.09

Hanno sparato e se ne sono andati. Quando ambulanza e auto medica sono arrivate sul posto non c’era nessuno. Nessuna traccia di sangue in terra.

Aggiornamento delle 13.57

Sembrerebbe si tratti di nomadi, hanno esploso dei colpi e sono scappati. La zona è fuori dal centro abitato e ci sono solo poche abitazioni in mezzo ai campi. Sul posto per il primo intervento i carabinieri del Radiomobile e della Stazione.

Sparatoria a Montirone in via Pedrona

Il codice rosso è scattato cinque minuti prima delle 13: a Montirone in via Pedrona c’è stata una sparatoria. Sembra sia coinvolta un’unica persona ma non si hanno ancora dati precisi. Sul posto si stanno precipitando i volontari della Croce rossa di Ghedi con un’auto medica da Brescia.

Allertati anche i carabinieri e la Polizia Locale. Il fatto è avvenuto in zona Casenuove e Paradisino. Seguono aggiornamenti.