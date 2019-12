E’ stata disposta dal Questore della Provincia di Brescia ed eseguita ieri mattina da personale della Divisione P.A.S. unitamente ai Carabinieri di Calvisano, la sospensione dell’attività “Artigianpiada” a Calvisano.

Spaccio nel locale, sospesa l’attività dell’Artigianpiada di Calvisano

Il provvedimento scaturisce dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Stazione di Calvisano in quanto presenta seri problemi di legalità per la continua presenza nel locale di soggetti legati al contesto criminale degli stupefacenti e della tossicodipendenza. In particolare, i controlli effettuati hanno consentito di constatare come il locale fosse luogo d’incontro, contrattazione e scambio di stupefacenti.

Il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per un periodo di 30 giorni.

