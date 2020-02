Spacciava cocaina e hashish, in manette un 40enne di Quinzano.

I carabinieri della stazione di Quinzano d’Oglio, insospettiti dal continuo andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione di un 40nne residente in paese, hanno effettuato un servizio antidroga in abiti civili. Nei giorni scorsi, militari hanno atteso che l’uomo uscisse di casa e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 dosi di cocaina per un totale di 3 grammi di stupefacente. Nella successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 12 grammi di cocaina e 4 di hashish nonché un bilancino di precisione.

I carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, il 40nne è stato condannato a 8 mesi di reclusione e mille euro di multa.

