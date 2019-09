Spacciava cocaina: arrestata 37enne di Manerbio. I Carabinieri, insospettiti dal via vai, l’hanno sorpresa mentre vendeva una delle dosi di droga.

Spacciava cocaina: arrestata 37enne di Manerbio

I Carabinieri della Stazione di Manerbio, insospettiti dal continuo andirivieni di autovetture, anche di persone provenienti da altri Comuni, hanno effettuato un servizio antidroga in abiti civili.

I militari, durante l’appostamento, hanno notato una donna consegnare un involucro a un automobilista e ricevere da questi del denaro. I Carabinieri allora hanno subito fermato i due e constatato trattarsi di una dose di cocaina.

Beccata con 27 grammi di droga

Dalla perquisizione personale e domiciliare della donna, una 37nne di Manerbio, i militari hanno rinvenuto 27 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte allo spaccio e un bilancino di precisione. La donna è stata quindi tratta in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sottoposta a rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

TORNA ALLA HOME PAGE