Spacciatore 25enne in manette a Travagliato. La Locale e la Finanza l’hanno trovato con 380 grammi di marijuana e oltre 2mila euro in contanti.

Spacciatore 25enne in manette a Travagliato

E’ finito in manette per possesso di droga a fini di spaccio. Nei guai un travagliatese classe 1993, arrestato ieri pomeriggio, giovedì, dalla Polizia locale e dalla Guardia di Finanza di Brescia. Le indagini erano scattate a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini travagliatesi. Dopo diversi appiattamenti, ieri gli agenti e i finanzieri sono entrati in azione per cogliere il 25enne in flagranza di reato.

Quasi quattro etti di droga

Gli inquirenti hanno atteso che dalla casa del travagliatese uscisse uno degli acquirenti abituali. Dopo un breve appostamento finanzieri e agenti sono entrati in azione e, inseguito l’acquirente, gli hanno trovato addosso 11 grammi di marijuana. Denunciato lui, sono passati alla perquisizione dell’abitazione del giovane spacciatore: in casa aveva 2.830 euro in contanti, due bilancini di precisione, un rotolo di carta stagnola e 21 involucri di cellophan per confezionare le dosi di droga, 8 grammi di hashish e 380 grammi di marijauna. Il tutto è stato posto sotto sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Obbligo di firma in attesa del processo

Il 25enne è finito in manette per possesso di droga a fini di spaccio e l’arresto è stato convalidato questa mattina, venerdì. Ha l’obbligo di firma in caserma in attesa dell’udienza che verrà fissata a seguito dei risultati delle analisi qualitative della droga sequestrata. Ennesimo arresto per droga sul territorio travagliatese.

TORNA ALLA HOMA PAGE