Sottopasso Manerbio-Offlaga: presto ci sarà la riapertura della strada e la circolazione potrà riprendere con regolarità.

Sottopasso Manerbio-Offlaga

E’ stato fissato a sabato 22 il termine dei lavori per la messa in sicurezza del sottopassaggio della provinciale 33. Rimandata a singhiozzo per più di due mesi, la riapertura dovrebbe diventare effettiva proprio a cavallo delle festività. Un gradito «regalo di Natale» ai cittadini esasperati, a meno che l’ennesima proroga non arrivi a mettere i bastoni tra le ruote.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 14 dicembre.

