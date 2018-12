Una giornata speciale per festeggiare il Natale: mercatini, divertimento, spettacoli, sport, impegno e desiderio di aiutare il prossimo

Un Natale da ricordare con riconoscimenti al merito e zebra run

Oggi a Gottolengo tutta la comunità si è ritrovata per festeggiare il Natale. Bancarelle di hobbisti per un regalo originale, associazioni tra cui Zebra onlus e L’arcobaleno di Nicole, impegnate nella raccolta fondi a scopo benefico, riconoscimenti al merito e borse di studio a studenti che hanno dimostrato impegno ed eccellenza nello studio. Inoltre non sono mancati musica, spettacoli, vin brulè e la prima edizione invernale della zebra run. Soddisfatta l’amministrazione <<L’impegno di tanti ha fatto sì che questa sia una giornata davvero speciale- ha sottolineato il primo cittadino Giacomo Massa– Grazie a tutti quelli che si adoperano per il bene della nostra piccola, grande comunità>>.

