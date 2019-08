L’impianto è stato presentato oggi al cimitero dal sindaco Marco Franzelli e dall’assessore Marcella Costa.

Sistema di videosorveglianza al cimitero di Roccafranca

“Un servizio per far sentire più sicura la cittadinanza, in vista anche della scelta di modificare l’orario di apertura del camposanto”, ha spiegato il primo cittadino Franzelli durante la presentazione del sistema di videosorveglianza, costato poco più di mille euro. “Nello specifico sono state posizionate quattro telecamere – ha commentato Marcella Costa – Due all’esterno che guardano il parcheggio e l’ingresso principale. Una terza all’ingresso secondario, mentre l’ultima riprende tutto il cimitero”. L’Amministrazione comunale, alla guida del paese da 2 mesi, ha recepito le istanze dei cittadini ed è intervenuta nel giro di poche settimane.

Nuovo orario del cimitero

Il camposanto di Roccafranca dall’1 agosto è aperto in estate (dall’1 aprile al 30 settembre) dalle 7 alle 20, mentre in inverno dalle 8 alle 18. Ora con orario continuato.

