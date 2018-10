Soccorsi attivi questa mattina a Borgosatollo. La cittadina si è svegliata con le sirene spiegate delle ambulanze pronte ad accorrere in in una serie di casi. Poco fa il malore di una donna di 82 anni in via 4 Novembre, poco dopo un ribaltamento avvenuto in via Bettole. La signora sembra stare meglio, il codice è verde anche se la missione risulta ancora in corso.

Soccorsi attivi

L’incidente stradale di via Bettole, invece, ha visto coinvolte almeno due persone. La prima è un uomo di 42 anni, della seconda, invece, non si hanno le generalità anche se sembrerebbe un bambino visto che è stato trasportato all’Ospedale Civile Pediatrico in codice giallo. Sul posto la polizia sta indagando sull’accaduto. A quanto emerso fino ad ora, l’auto sembrerebbe essersi ribaltata.