Una notte, fortunatamente, senza incidenti gravi, non sono stati registrate urgenze e tutti gli interventi si sono risolti senza problemi.

Una notte senza urgenze

Notte tranquilla per Sirene di Notte, i pochi incidenti avvenuti nella serata non hanno registrato situazioni gravi o complesse. Da segnalare una aggressione avvenuta a Rovato intorno a mezzanotte, coinvolta una persona e allertati i vigili urbani, tutto si è risolto brevemente in codice giallo. Un’altra aggressione è avvenuta intorno alle 2.30 a Cazzago San Martino, coinvolte tre persone, questa volta sono intervenuti i Carabinieri, ma anche in questo caso la situazione si è risolta velocemente con un codice giallo.

Il caso più grave è stato registrato questa mattina a Capriolo verso le 6.40: una donna di 38 anni è stata trasportata al’ospedale di Chiari in codice rosso a causa di una intossicazione etilica.

