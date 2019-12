Sirene a Manerbio, investito un pedone all’incrocio fra piazza Aldo Moro e via Verdi.

Investito un pedone

Scatta l’allarme, parte l’ambulanza. E ancora una volta il “luogo incriminato” è l’incrocio dove si intersecano via Verdi e piazza Aldo Moro, che più di una volta è stato lo scenario di diversi incidenti. Poco fa, verso le 15.30, i soccorsi sono stati allertati perché un pedone è stato investito. Ancora non si conoscono le generalità della persona coinvolta nel sinistro, ma dalla prime informazioni sembra che le sue condizioni non siano gravi: sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Leno e all’automedica, si è recata anche una pattuglia della Polizia Locale, per gestire il traffico e per i rilievi del caso.

