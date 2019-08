Sirene a Manerbio per un 36enne ferito da un morso: è successo poco fa in zona industriale.

Morso un 36enne

L’allarme è scattato verso le 12.14, in via Artigianale nella zona industriale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un 36enne sia stato morsicato da un animale, rimanendo ferito. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza dei soccorritori della Croce Bianca di Lenp che attualmente sta medicando il giovane. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova per i rilievi del caso e la ricostruzione dell’accaduto. Il 36enne, fortunatamente, non è in gravi condizioni.

