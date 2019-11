Sirene a Manerbio, investito un giovane ciclista all’incrocio tra via Boccaccio e via Sturzo.

E’ successo poco fa, alle 18.35 circa, all’incrocio tra via Boccaccio e via Sturzo. Secondo le prime informazioni l’automobile si sarebbe scontrata con la bicicletta di un giovane ciclista di 19 anni, che avrebbe avuto la peggio. Le condizioni del ragazzo però non sembrano essere gravi: sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca, che ha subito soccorso il ciclista. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale, per i rilievi del caso.

