Mattina di sirene a Manerbio: due incidenti si sono verificati a distanza di pochi minuti.

Sirene a Manerbio

Il primo sinistro è avvenuto alle 10 sulla provinciale 1, in direzione Verolanuova, dove pare che due auto si siano scontrate: a bordo diverse persone, fra cui una 72enne. L’entità del sinistro non sembra essere grave dal momento che i soccorsi, un’ambulanza della Croce Bianca di Leno, è arrivata sul posto in codice giallo. La missione è tuttora in corso: presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Investito un ciclista

Il secondo incidente è avvenuto alle 10.20 in via XX Settembre e ha coinvolto un donna di 31, che viaggiava in sella alla sua bici. Per fortunata non è rimasta gravemente ferita: soccorso in codice giallo, la manerbiese è sotto le cure dei paramedici della Croce Rossa di Ciliverghe.

