Secondo la prima ricostruzione, la Fiat 500 guidata da una donna di Chiari ha investito un’anziana clarense in prossimità delle strisce, vicino alla rotonda e della vecchia entrata dell’oratorio Centro Giovanile 2000. La conducente si è immediatamente fermata. Sconvolta, è subito scesa dall’auto ed è anche stata presa in cura dai paramedici. Su viale Cadeo si scorre in senso unico alternato. L’anziana è stata trasferita in ospedale, a Chiari, in codice giallo.

Sul posto stanno operando i carabinieri di Castrezzato, la Locale e i soccorsi.

Investito per strada

E’ successo poco prima delle 15 a Chiari, in via Pietro Cadeo. Secondo le prime informazioni una persona, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbe stata travolta da un mezzo mentre si trovava per strada. Immediata la chiamata ai soccorsi, precipitatisi sul posto in codice rosso: i paramedici della Croce Rossa di Palazzolo stanno prestando le prime cure al ferito che sembra essere in gravi condizioni. Sul posto anche i soccorritori, la Polizia Locale e i carabinieri di Castrezzato per i rilievi del caso.

