Assolto lo scorso 22 maggio il sindaco di Pontevico attende il rimborso delle spese legali

27mila euro per le spese legali

Altri risvolti positivi per il sindaco pontevichese Roberto Bozzoni coinvolto nel caso “San Silvestro”.

Dopo la svolta decisiva del caso avvenuta dello scorso 22 maggio, con l’assoluzione con formula piena del sindaco Bozzoni, mercoledì al protocollo comunale è arrivata la comunicazione che al primo cittadino devono essere rimborsate, da parte della compagnia assicurativa, le spese legali sostenute, pari a circa 27mila euro.

Il caso

Nel caso in questione Bozzoni era stato imputato per tentata truffa ai danni dello Stato e per il falso ideologico in atto pubblico per il rispetto del Patto di Stabilità dell’anno 2010. Un caso complicato a livello burocratico, che più volte ha sconvolto le speranze del primo cittadino nei confronti della Giustizia, a causa di incredibili colpi di scena come la condanna del 28 settembre 2016 in cui veniva appunto accusato di simulazione di vendita di due edifici scolastici pontevichesi,

Dichiarantosi sempre innocente è ricorso in appello e lo scorso maggio nel Tribunale Giuseppe Zanardelli di Brescia, è stato assolto. “Chi condanna un innocente compie un crimine verso l’umanità” aveva dichiarato Bozzoni subito dopo aver ottenuto l’assoluzione a formula piena quattro mesi fa.

Il rimborso

“Il cosiddetto caso San Silvestro 1, si era concluso il 24 settembre 2012 con l’archiviazione del sindaco e di tutti gli indagati, che poi per inghippi burocratici si è riaperto concludendosi solo definitivamente con la sentenza in appello di quest’anno – spiega Bozzoni – Già nel 2012, alla chiusura della prima parte del caso, era stata inoltrata all’assicurazione del Comune la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute. La compagnia assicurativa non ha mai risposto alla richiesta, costringendoci così a citarla in giudizio. Dopo sei anni è arrivata la sentenza definitiva e inappellabile che ha condannato la compagnia a liquidare 27mila euro circa al sottoscritto e al Comune di Pontevico”.

La compagnia assicurativa ha tempo quindici giorni da martedì, 18 settembre (data di invio della missiva all’assicurazione dallo studio legale), per prendere contatti con l’avvocato di Bozzoni e provvedere al pagamento delle spese legali.

