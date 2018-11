Il Comune di Azzano procederà alla sostituzione della staccionata in via Giovanni Paolo II per mettere in sicurezza il marciapiede e i cittadini che lo utilizzano.7

Sicurezza in via Giovanni Paolo II

Un intervento da 45mila euro, cofinanziato da Comune e Regione, per la messa in sicurezza del marciapiede che corre in via Giovanni Paolo II. I lavori si erano resi necessari già da diverso tempo dal momento che la struttura in legno posta sulla via per la protezione degli utenti e estesa per una lunghezza di circa 524 metri, si era ammalorata a causa del tempo. Ma dopo la conferma dei fondi in arrivo dal Pirellone, per l’apertura del cantiere è solo questione di tempo: presto il quartiere potrà dire addio alla vecchi e logora staccionata per sfoggiarne una nuova e funzionale, a prova di intemperie e usura.

