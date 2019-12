Era il febbraio del 2018 quando la Provincia di Brescia aveva comunicato una modifica alla viabilità in paese, in particolare per i mezzi pesanti sul ponte che si trova subito dopo l’edificio delle scuole.

Fondi per il ponte di Gottolengo

Ora dal Ministero dei Trasporti è arrivata la notizia che verranno investiti 250mila euro per la sistemazione del ponte che passa sulla Gambara. La Provincia di Brescia, in particolare l’Area Tecnica-Ambiente aveva comunicato all’Amministrazione comunale che a titolo cautelativo con un’ordinanza si limitava la circolazione sul ponte della Sp VIII «Leno – Fiesse» davanti all’edificio scolastico con il divieto di transito ai carichi superiori alle 30 tonnellate. Una misura di sicurezza per il tratto di strada che passa sopra la roggia Gambara, che è stata indicata con l’apposita segnaletica e che ha creato qualche difficoltà ai mezzi pesanti.

Nei giorni scorsi è arrivata invece la notizia dell’arrivo di ben 250mila euro per la messa in sicurezza della struttura.

