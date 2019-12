Si stacca un ramo e finisce su un’auto: è successo poco fa a Verolanuova, davanti all’ingresso del Comune in via Girolamo Rovetta. Nessuno per fortuna si è fatto male.

Una manciata di istanti. Ecco cosa separa la salvezza dalla tragedia: e per una ragazza, questa mattina, per fortuna sono stati sufficienti. Secondo le testimonianze la giovane aveva appena parcheggiato la sua macchina in via Rovetta, davanti all’ingresso del Municipio, e si era allontanata quando all’improvviso il grosso ramo di una delle piante del parco si è staccato, crollando in pieno sulla vettura. Ad assistere a tutta la scena anche un impiegato comunale che si trovava nelle vicinanze con la figlia, il quale dopo aver afferrato la piccola si è allontanato prima di rimanere ferito. Sul posto anche i Carabinieri e le Forze dell’Ordine.

Strada chiusa

E’ andata bene, ma sarebbe potuta andare peggio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Verolanuova, che una volta sul posto si sono messi all’opera per mettere l’area in sicurezza. La via è stata chiusa al traffico per favorire le operazioni di rimozioni del ramo caduto: pezzi di legno sono finiti anche nel canale, ostruendolo, e attualmente sono in corso le operazioni per liberare il corso. Quanto alla via, rimarrà chiusa ancora per un tempo indefinito: necessario infatti un controllo anche sugli alberi del parco per assicurarsi che non ci siano altri rami pericolanti.

