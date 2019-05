Si sporge dalla finestra e cade per quasi tre metri: paura per un bimbo a Orzinuovi

Un volo di tre metri

Si è sporto dalla culla per curiosare fuori dalla finestra della sua cameretta, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa tre metri. E’ quanto successo un’ora fa a Orzinuovi, in una casa vicino al campo sportivo. Il bambino, di un anno e mezzo, è precipitato dal primo piano della casa. Una tragedia solo sfiorata: fortunatamente sembra che il piccolo abbia riportato solo lievi contusioni e sia in condizioni stabili. L’orcenao è stato prontamente soccorso: sul posto anche l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Bergamo dove ora si trova in osservazione.

