Si sente male vicino ai binari: soccorsi e pompieri in azione. È successo a Chiari, in via Marconi verso le 19.30.

Si sente male vicino ai binari

Una donna si è sentita male nei pressi della stazione, in via Marconi a Chiari. Stava camminando vicino ai binari quando ha accusato un malore. L’ha notata proprio il macchinista di un treno merci che ha dato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

