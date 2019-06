Aggiornamento delle 12.26 Rientrata l’emergenza. A sentirsi male è stato un 64enne, ma per fortuna sembra non essere nulla di grave. Il codice rosso è sfumato in verde.

Si sente male sul lavoro: soccorsi in codice rosso a San Gervasio Bresciano.

Codice rosso

L’allarme è stato dato poco fa, verso le 11.45. L’ambulanza dei volontari di Verolanuova si sono precipitato in codice rosso in un impianto lavorativo di via IV Novembre per un caso di malore. Ancora ignote le generalità e le condizioni della persona soccorso. La missione è attiva.

