Si sente male, codice rosso per una bambina

Si sente male e scatta il codice rosso. E’ successo poco fa in via Palazzo 46 a Montirone e i soccorsi sono ancora sul posto. Al momento non è dato sapere cosa sia successo esattamente, ma pare ci siano stati attimi di tensione. I soccorritori, al momento, stanno trasportando la piccola al nosocomio in codice giallo.

Seguono aggiornamenti.

